Серия арестов в Минобороны РФ: ISW назвал причину "чисток"

Кремль хочет, чтобы российские военные чиновники понимали, что ни один из них не застрахован от последствий потери лояльности Путина.

В РФ продолжаются громкие увольнения и аресты высокопоставленных должностных лиц министерства обороны и старших офицеров, непосредственно командующих боевыми действиями на войне в Украине. Однако, несмотря на официальные заявления Кремля об усилении борьбы с коррупцией, за устранением опальных военных стоит совсем другая причина "чисток".

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Следственный комитет России в четверг, 23 мая, сообщил об аресте заместителя начальника генштаба ВС РФ, начальника главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина и начальника департамента по госзакупкам минобороны Владимира Вертелецкого. Высокопоставленных должностных лиц обвиняют в коррупции и получении взяток в размере 392 и 763 тысячи долларов США соответственно.

Аналитики ISW отметили, что после ареста заместителя министра обороны России Тимура Иванова 24 апреля по подобному сценарию устранили уже пять чиновников российского оборонного ведомства и бывших военачальников. По инсайдерской информации, полученной ISW, вслед за бывшим министром обороны Сергеем Шойгу в отставку могут уйти еще шесть чиновников ведомства.

"Кремль, вероятно, использует обвинения в коррупции в качестве повода, чтобы скрыть истинные причины изгнания из Минобороны конкретных лиц, впавших в немилость", – считают аналитики ISW.

Российские блогеры также заявили, что минобороны России уволило командующего 20-й общевойсковой армией (Московский военный округ) генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова. Аналитики ISW подчеркнули, что пока не могут это подтвердить, но заявления о его устранении называют примечательными, поскольку это будет первое увольнение офицера, активно командующего российскими войсками против Украины, в рамках последнего раунда увольнений.

Отмечается, что 20-я армия РФ сейчас воюет на Лиманском направлении, но с начала 2024 года не смогла добиться значительных тактических успехов в этом районе. Милблогеры также отмечают, что арест Ахмедова может быть связан с его предыдущими провалами в прошлом году под Угледаром.

"Официальные заявления Кремля и предположения блогеров об арестах и смене командования сигнализируют о том, что и другим более высокостоящим офицерам может грозить увольнение. Источники утверждают, что некоторые из арестованных чиновников связаны с начальником генерального штаба генералом армии Валерием Герасимовым, но не зашли так далеко, чтобы утверждать, что сам Герасимов будет устранен", – говорится в отчете.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг проведение "кампании" против военного истеблишмента, оказавшегося в немилости кремлевского диктатора. По его словам, увольнения и аресты – это "последовательная борьба с коррупцией".

"Песков ранее уклонялся от вопросов журналистов о российском МО, и его решение ответить на вопрос об изменениях в составе Минобороны и арестах указывает на то, что Кремль может нуждаться в его поддержке этих чисток. Заявление Пескова трудно сопоставить с внезапным шквалом увольнений и арестов с аномальной скоростью и с широкой оглаской", – отмечают аналитики.

ISW отмечает, что власти поддерживают критику уволенных чиновников пропагандистами и милблогерами, поскольку они создают имидж нового министра обороны Белоусова как человека, который, в отличие от Шойгу, способен решить проблемы внутри МО.

"Кремль также извлекает выгоду из того, что позволяет блогерам подчеркивать то, что ни один российский министр обороны или военный чиновник не застрахован от последствий потери лояльности Путина", – отмечают аналитики.

Напомним, новым министром обороны РФ стал Андрей Белоусов. По мнению политолога Владимира Пастухова, его назначение не связано со "стратегической инвестицией".

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