Серія арештів у Міноборони РФ: ISW назвав причину "чисток"

Кремль хоче, щоб російські військові чиновники усвідомлювали, що жоден з них не застрахований від наслідків втрати прихильності Путіна.

В РФ продовжуються гучні звільнення та арешти високопосадовців міністерства оборони та старших офіцерів, які безпосередньо командують бойовими діями на війні в Україні. Проте, попри офіційні заяви Кремля про посилення боротьби з корупцією, за усуненнями опальних військових стоїть зовсім інша причина "чисток".

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Слідчий комітет Росії у четвер, 23 травня, повідомив про арешт заступника начальника генштабу ЗС РФ, начальника головного управління зв'язку генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна та начальника департаменту з держзакупівель міноборони Володимира Вертелецького. Високопосадовців звинувачують у корупції та отриманні хабарів у розмірі 392 та 763 тисячі доларів США відповідно.

Аналітики ISW зазначили, що після арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова 24 квітня за подібним сценарієм усунули вже п'ять високопосадовців російського оборонного відомства та ексвоєначальників. За інсайдерською інформацією, яку отримав ISW, слідом за колишнім міністром оборони Сергієм Шойгу у відставку можуть піти ще шість чиновників відомства.

"Кремль, ймовірно, використовує звинувачення у корупції як привід, щоб приховати справжні причини вигнання з Міноборони конкретних осіб, які впали в немилість", – вважають аналітики ISW.

Російські блогери також заявили, що міноборони Росії звільнило командувача 20-ї загальновійськової армії (Московський військовий округ) генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова. Аналітики ISW підкреслили, що поки не можуть це підтвердити, але заяви про його усунення називають примітними, оскільки це буде перше звільнення офіцера, який активно командує російськими військами проти України, в межах останнього раунду звільнень.

Зазначається, що 20-та армія РФ зараз воює на Лиманському напрямку, але від початку 2024 року не змогла досягти значних тактичних успіхів у цьому районі. Мілблогери також зазначають, що арешт Ахмедова може бути пов'язаний із його попередніми провалами минулого року під Вугледаром.

"Офіційні заяви Кремля та припущення блогерів про арешти та зміну командування сигналізують про те, що й іншим ще вищим офіцерам може загрожувати звільнення. Деякі джерела стверджують, що дехто із заарештованих чиновників пов'язаний із начальником генерального штабу генералом армії Валерієм Герасимовим, але не зайшли так далеко, щоб стверджувати, що сам Герасимов буде усунений", – йдеться у зведенні.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков спростував проведення "кампанії" проти військового істеблішменту, який опинився у немилості в кремлівського диктатора. За його словами, звільнення та арешти – це "послідовна боротьба з корупцією".

"Пєсков раніше ухилявся від питань журналістів про російське МО, і його рішення відповісти на питання про зміни у складі Міноборони та арешти вказує на те, що Кремль може потребувати його підтримки цих чисток. Заяву Пєскова важко зіставити із раптовим шквалом звільнень та арештів з аномальною швидкістю та з широким розголосом", – зазначають аналітики.

ISW зазначає, що влада підтримує критику звільнених посадовців пропагандистами та мілблогерами, оскільки вона створює імідж нового міністра оборони Бєлоусова як людини, яка, на відміну від Шойгу, здатна вирішити проблеми всередині МО.

"Кремль також отримує вигоду з того, що дозволяє блогерам наголошувати на тому, що жоден російський міністр оборони або військовий чиновник не застрахований від наслідків втрати прихильності Путіна", – зазначають аналітики.

Нагадаємо, новим міністром оборони РФ став Андрій Бєлоусов. На думку політолога Володимира Пастухова, його призначення не пов'язане зі "стратегічною інвестицією".

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