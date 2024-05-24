Навіщо вішати над дверима пучок кропу: зробіть так і побачите, що станеться

Кріп — популярна приправа, яка відома українцям з давніх часів. Сьогодні її часто можна зустріти на кухні, але за народними прикметами вона має ще одне цікаве застосування.

Наші пращури вірили, що кріп є досить потужним оберегом, який допомагає захиститися від негативу та притягує в будинок щастя. А щоб ця приправа була дійсно ефективною, в давнину її збирали у пучок, а потім підвішували над вхідними дверима чи на вікнах в кухні.

Такий оберіг, вважалося, виконує роль природного бар'єра, через який заздрісники та недоброзичливі люди не можуть проникнути в оселю. Існує і практична точка зору — ароматна рослина є природним відлякувачем шкідників та комах. Наприклад, її запах не люблять комарі.

Не лише захисні властивості пропонує кріп. Ця давня українська приправа має чимало переваг для здоров'я. Кріп здавна рекомендували вживати тим, у кого є проблеми з роботою шлунково-кишкового тракту, а ще за необхідності стимулювати серцево-судинну систему.

Кріп, казали, допомагає вилікувати кон'юктивіт, покращує самопочуття за діабету та бореться з хворобами, які з'являються через надлишок солі в організмі. Однак сьогодні лікарі наголошують, що варто бути вкрай обережними. Кріп заборонено вживати в їжу за низького кров'яного тиску чи підвищеної чутливості до цієї рослини.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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