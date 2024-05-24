Померла всесвітньо відома собака-мем Кабосу – фото

Померла всесвітньо відома собака-мем Кабосу.

Про це повідомила її власниця Ацуко Сато, зазначивши, що її улюблениця "заснула глибоким сном" і "тихо померла" 24 травня.

Врятованому цуценяті було понад 17 років. Кабосу стала зіркою Мережі ще 2013 року. Фотографія собаки породи сіба-іну облетіла Інтернет і швидко стала мемом.

Кабосу / Фото: instagram.com/kabosumama

Після всесвітньої популярності Кабосу стала натхненницею криптовалюти мема Doge.

"Усім, хто любив Кабосу. Вранці 24 травня Кабосу перетнула веселковий міст. Величезне спасибі всім вам за вашу підтримку протягом багатьох років. Вона пішла дуже мирно, без страждань, ніби заснула, відчуваючи тепло моїх рук, що гладили її. Величезне спасибі за те, що ви любили Кабосу всі ці роки. Я впевнена, що Кабосу була найщасливішою собакою в світі. Це робить мене найщасливішою власницею у світі. Хочу висловити свою найглибшу вдячність усім, хто надсилав нам багато любові", - написала Ацуко.

Кабосу та Ацуко / Фото: instagram.com/kabosumama

Ацуко влаштовує прощальну вечірку в неділю 26 травня у Flower Kaori в Коцу-но Морі, місто Наріта.

Кабосу / Фото: instagram.com/kabosumama

У коментарях засмучені фанати собаки висловили подяку "за всі меми":

Ти була гарною дівчинкою, дякую за меми

Легенда приєднується до зірок

Спочивай з миром, ти багато зробила для світу

Всесвіт забрав нашу улюблену Кабосу

Нагадаємо, нещодавно померла найтовстіша у світі мавпа Годзілла. Тварина пішла з життя попри те, що скинула вагу в таборі для схуднення.

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