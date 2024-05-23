Археологи знайшли у Єгипті рідкісний письмовий артефакт

Група польських археологів знайшла в Єгипті папіруси із листуванням давньоримських військових. Письмові артефакти, знайдені на розкопках у селищі Береніс на узбережжі Червоного моря, стали першим переконливим доказом присутності римських легіонерів в цьому регіоні.

Про рідкісну знахідку римського періоду пише Arkeonews.

Археологам вдалося знайти фрагменти папірусу довжиною в кілька сантиметрів, які виглядали як надскладний пазл. Їх цінність було складно оцінити, тому що окремі клаптики не дозволяли зрозуміти зміст текстів. Археологічний "ребус" зміг розгадати німецький дослідник Родні Аста з Гайдальберзького університету, який спеціалізується на вивченні стародавніх написів. Він приєднався до команди польських археологів і зібрав уривки папірусу у свитки довжиною 30 см.

Виявилося, що знайдені тексти – це листування центуріонів давньоримської армії та командувачів римських легіонів. У листах згадуються римські імена: Хаос, Луцініус і Петроній.

"У цьому листуванні Петроній запитує Луцініуса, який перебував у Беренісі, про ціни на окремі ексклюзивні товари. Також є заява: "Я даю тобі гроші, відправляй їх загону легіонерів, що пересуваються на одногорбих верблюдах. Забезпечте їх телятами і стовпами для наметів", – розповіла про зміст листів керівниця експедиції, професорка Марта Осипінська з університету Вроцлава.

Дослідники дійшли висновку, що об'єкт, де були знайдені рідкісні письмові артефакти, був резиденцією сотника римської армії.

"Для єгиптологів та інших дослідників античності це надзвичайно рідкісне та значуще відкриття. У цій частині світу дуже мало пам’яток римського періоду. Масштаб цих відкриттів справді феноменальний", – зазначила професорка.

Крім папірусів, тексти яких наразі продовжують вивчати, археологи також знайшли фрагменти текстів на кераміці, глиняний посуд, римські монети та фібулу – металеву застібку, яку носили римські легіонери.

Стародавній порт Береніс, також відомий як Береніка, побудували за часів правління імператора Тиберія приблизно у 245 році до н. е. Науковці вважали, що у Беренісі дислокувався Третій Кіренаїкський легіон, який зупинив в 70 році повстання в Єрусалимі під час Юдейських війн. Знайдені письмові джерела стали першими переконливими доказами цих здогадок.

Нагадаємо, у Єгипті вперше за 100 років знайшли папірус із текстами Книги мертвих. Дослідники ще займаються перекладом 16-метрового папірусу, який добре зберігся.

Читайте також: