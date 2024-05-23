Археологи обнаружили в Египте редкий письменный артефакт

Группа польских археологов нашла в Египте папирусы с перепиской древнеримских военных. Письменные артефакты, найденные на раскопках в поселке Беренис на побережье Красного моря, стали первым убедительным доказательством присутствия римских легионеров в этом регионе.

О редкой находке римского периода пишет Arkeonews.

Археологам удалось обнаружить фрагменты папируса длиной в несколько сантиметров, которые выглядели как сверхсложный пазл. Их ценность было сложно оценить, потому что отдельные клочки не позволяли понять содержание текстов. Археологический "ребус" смог разгадать немецкий исследователь Родни Аста из Гайдальбергского университета, специализирующийся на изучении древних надписей. Он присоединился к команде польских археологов и собрал обрывки папируса в свитки длиной 30 см.

Оказалось, что найденные тексты – это переписка центурионов древнеримской армии и командующих римскими легионами. В письмах упоминаются римские имена: Хаос, Луциниус и Петроний.

"В этой переписке Петроний спрашивает находившегося в Беренисе Луциниуса о ценах на отдельные эксклюзивные товары. Также есть заявление: "Я даю тебе деньги, отправляй их отряду легионеров, передвигающихся на одногорбых верблюдах. Обеспечьте их телятами и столбами для палаток"", – рассказала о содержании писем руководитель экспедиции, профессор Марта Осипинская из университета Вроцлава.

Исследователи пришли к выводу, что объект, где были найдены редкие письменные артефакты, являлся резиденцией сотника римской армии.

"Для египтологов и других исследователей античности это чрезвычайно редкое и значимое открытие. В этой части мира очень мало памятников римского периода. Масштаб этих открытий действительно феноменальный", – отметила профессор.

Кроме папирусов, тексты которых продолжают изучать, археологи также нашли фрагменты текстов на керамике, глиняную посуду, римские монеты и фибулу – металлическую застежку, которую носили римские легионеры.

Древний порт Беренис, также известный как Береника, был построен во времена правления императора Тиберия примерно в 245 году до н. э. Ученые считали, что в Беренисе дислоцировался Третий Киренаикский легион, остановивший в 70 году восстание в Иерусалиме во время Иудейских войн. Обнаруженные письменные источники стали первыми убедительными доказательствами этих догадок.

Напомним, в Египте впервые за 100 лет обнаружили папирус с текстами Книги мертвых. Исследователи еще занимаются переводом хорошо сохранившегося 16-метрового папируса.

Читайте также: