В Перу обнаружили древние наскальные рисунки, которые могли создавать под действием галлюциногенов

Исследователи проанализировали рисунки представителей народа тукано, которые они производили под действием галлюциногенов. Их сравнили с древними и теми, что делали в 1970 годах.

Об этом пишет Live Science.

Как отмечается, древние наскальные рисунки на юге Перу могли сделать люди под влиянием галлюциногенных препаратов. На них могли изображать танцующих людей. Они нанесены более чем на две тысячи валунов в сухом ущелье Торо-Муэрто в долине реки Маджес.

Считается, что возраст составляет от 1,400 до 2,100 лет. Археологи объяснили, что многие из них были высечены народом сигуаса, на который повлияла культура Наска из южного Перу. Они, в частности, создали и знаменитые геоглифы в одноименной пустыне.

В то же время наскальные рисунки похожи и на произведения искусства, сделанные в 1970 годах народом тукано. Этот народ проживал в тропических лесах Амазонки в Колумбии, Бразилии и Эквадоре.

Тукано создавали эти рисунки при виде, вызванных употреблением галлюциногена аяуаски – напитка из лозы Banisteriopsis caapi. Это сходство позволяет предположить, что перуанские скальные рисунки также были созданы под влиянием подобных видений, предположили ученые.

Исследование также предполагает, что геометрические узоры из волнистых линий и кругов, изображенные вдоль танцующих фигур, могут символизировать параллельный мир, космос или потустороннюю жизнь, как это можно увидеть в искусстве тукано, созданном в 1970-х годах.

Напомним, что активная вулканическая гора в холодной Антарктике ежедневно выбрасывает в атмосферу золото.

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