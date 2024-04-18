Медики заявили о "новой эре" в лечении рака крови – исследование

По мнению исследователей, после открытия уже существующие лекарства могут быть перепрофилированы для терапии редкой лейкемии.

Ученые разработали новое соединение, используя свои открытия, благодаря которым лекарства против агрессивной формы рака могут быть перепрофилированы. Они отмечают, что прорыв в фармацевтике может открыть новую эру в лечении.

Об этом говорится в Independent со ссылкой на исследования ученых Великобритании, а именно Института исследования рака в Лондоне и Оксфордского университета, которые изучали способность повышения уровня HIF предотвратить прогрессирование ГМЛ.

Острый миелоидный лейкоз (ГМЛ), описанный исследователями как "практически неизлечимое заболевание", является раком, заставляющим костный мозг вырабатывать большое количество аномальных клеток крови. По данным Национальной службы здравоохранения Британии, ежегодно в этой стране миелолейкоз диагностируют около 3100 человек.

Исследование показало, что блокирование фермента в клетках организма, реагирующего на изменения уровня кислорода, может остановить прогресс заболевания.

"Мы надеемся, что это исследование проложит путь к новой эре лечения ГМЛ, и мы хотели бы выяснить, могут ли эти методы лечения быть полезными и при солидных опухолях", — отметила профессор Камил Кранц.

В присутствии кислорода эти ферменты, известные как пролилгидроксилазы фактора, индуцируемого гипоксией (PHD), становятся активными для нацеливания и разрушения белков, называемых фактором, индуцируемым гипоксией (HIF).

По словам профессора, терапия острого миелоидного лейкоза практически не изменилась за несколько десятилетий.

Существует огромная потребность в поиске более эффективных методов лечения этого агрессивного заболевания. ", — объяснила Кранц.

Это исследование дает важные данные об этой экосистеме и о том, как рак использует сигналы окружающей среды, например сигналы, связанные с уровнем кислорода, для роста и развития.

По словам ученой, следующая задача медиков — доказать имеющиеся лекарства и новое, более селективное соединение до клинических испытаний.

"Мы надеемся, что это исследование проложит путь к новой эре лечения ГМЛ, и мы хотели бы выяснить, могут ли эти методы лечения также быть полезными при больших опухолях", — отметила Кранц.

Напомним, ученые уже заявили о третьем в мире случаем полного выздоровления от ВИЧ.

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