Смертельный рак мозга можно замедлить — исследование

Ученые смогли уменьшить опухоли у пациентов с агрессивной формой рака мозга глиобластомой благодаря модификации иммунных клеток.

Об этом пишет Nature со ссылкой на результаты исследования учёных Гарвардского и Пенсильванского университетов.

В то же время речь идет о кратковременном результате.

Глиобластома (зелено-голубая, искусственно окрашенная) растет в лобной части мозга человека Фото: Pr Michel Brauner, ISM/Science Photo Library

"Ранние исследования со сконструированными иммунными клетками показали резкие, но часто кратковременные результаты относительно глиобластомы, агрессивного рака мозга", — говорится в исследовании.

Ученые разработали и применили иммунные клетки под названием "химерные антигенные рецепторы Т" (CAR-T).

Эти CAR-T-клетки пока были одобрены только для лечения рака крови, например лейкемии, и обычно нацелены только на одну цель. Однако исследования американских ученых доказывают, что CAR-T-клетки могут быть модифицированы для лечения более широкого спектра раковых заболеваний.

В последнее время исследователи разрабатывают CAR-T-клетки, ориентированные на специфические молекулы, производимые некоторыми глиобластомами. В двух новых работах прошел еще один шаг вперед: разработаны CAR-T-клетки, которые нацелены не на один тип молекул, а на два.

Как работает терапия

Во время CAR-T-терапии собственные Т-клетки человека выводятся из организма и снабжаются белками, которые помогут им обнаруживать опухоли. Затем усовершенствованные клетки снова вводят в организм.

Ученые ввели эти клетки трем взрослым людям с глиобластомой. Опухоли уменьшились у всех троих, но впоследствии произошли рецидивы. Однако у одного мужчины эффект длился более шести месяцев.

Ученым из Пенсильванского университета удалось уменьшить опухоль у всех шести пациентов, участвовавших в исследовании. У одного участника глиобластома снова начала расти через месяц, а у другого признаки прогрессирования опухоли отсутствуют уже в течение семи месяцев. Еще три, прошедших лечение шесть месяцев назад, рост опухолей на данный момент не возобновился. Один участник оставил испытание.

Напомним, 41-летний Бен Тротман из Британии со смертельной опухолью мозга поправился благодаря новаторскому методу лечения. После курса терапии врачи не обнаружили даже следов злокачественного новообразования в его голове. Об этом случае сообщало издание The Times.

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