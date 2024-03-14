Смертельный рак мозга можно замедлить — исследование

Опухоль в мозгу удалось снизить с помощью особой терапии.
Ученые смогли уменьшить опухоли у пациентов с агрессивной формой рака мозга глиобластомой благодаря модификации иммунных клеток.
Об этом пишет Nature со ссылкой на результаты исследования учёных Гарвардского и Пенсильванского университетов.
В то же время речь идет о кратковременном результате.
"Ранние исследования со сконструированными иммунными клетками показали резкие, но часто кратковременные результаты относительно глиобластомы, агрессивного рака мозга", — говорится в исследовании.
Ученые разработали и применили иммунные клетки под названием "химерные антигенные рецепторы Т" (CAR-T).
Эти CAR-T-клетки пока были одобрены только для лечения рака крови, например лейкемии, и обычно нацелены только на одну цель. Однако исследования американских ученых доказывают, что CAR-T-клетки могут быть модифицированы для лечения более широкого спектра раковых заболеваний.
В последнее время исследователи разрабатывают CAR-T-клетки, ориентированные на специфические молекулы, производимые некоторыми глиобластомами. В двух новых работах прошел еще один шаг вперед: разработаны CAR-T-клетки, которые нацелены не на один тип молекул, а на два.
Как работает терапия
Во время CAR-T-терапии собственные Т-клетки человека выводятся из организма и снабжаются белками, которые помогут им обнаруживать опухоли. Затем усовершенствованные клетки снова вводят в организм.
Ученые ввели эти клетки трем взрослым людям с глиобластомой. Опухоли уменьшились у всех троих, но впоследствии произошли рецидивы. Однако у одного мужчины эффект длился более шести месяцев.
Ученым из Пенсильванского университета удалось уменьшить опухоль у всех шести пациентов, участвовавших в исследовании. У одного участника глиобластома снова начала расти через месяц, а у другого признаки прогрессирования опухоли отсутствуют уже в течение семи месяцев. Еще три, прошедших лечение шесть месяцев назад, рост опухолей на данный момент не возобновился. Один участник оставил испытание.
Напомним, 41-летний Бен Тротман из Британии со смертельной опухолью мозга поправился благодаря новаторскому методу лечения. После курса терапии врачи не обнаружили даже следов злокачественного новообразования в его голове. Об этом случае сообщало издание The Times.
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