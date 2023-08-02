Ученые начали тестировать "таблетки от рака" на людях

В США проводят испытания на людях так называемых "таблеток против рака", которые, вероятно, "уничтожают" плотные опухоли.

Об этом сообщает Sky News.

Доклинические испытания сейчас проходит новый препарат против рака AOH1996, который разрабатывался в течение 20 лет. Предыдущие исследования препарата продемонстрировали, что он убивает большие раковые опухоли, оставляя незатронутыми здоровые клетки организма.

Также читайте Бесплатные исследования для выявления рака на ранних стадиях: как пройти

"Наша противораковая таблетка похожа на снежную бурю, которая закрывает ключевой авиаузел и закрывает все рейсы только для самолетов, перевозящих раковые клетки", – объяснила разработчик препарата, профессор Линда Малкас.

Исследователи выяснили, что AOH1996 может подавлять рост раковых опухолей у животных, поэтому сейчас проводят первую фазу клинических испытаний на людях.

В ходе предварительных исследований препарата ученые установили, что он эффективен для лечения рака молочной железы, предстательной железы, мозга, яичников, шейки матки, кожи и легких.

Ученые надеются, что этот прорыв может помочь в разработке более целевого лекарства против рака в будущем.

Напомним, ученые Стэнфордского университета провели исследования, благодаря которым вскоре рак можно будет предсказать. Исследователи зафиксировали специфические изменения в клетках, прежде чем они становятся злокачественными.

Читайте также: