Вчені почали тестувати "таблетки від раку" на людях

Згідно з попередніми дослідженнями, препарат вбиває великі ракові пухлини, не зачіпаючи здорові клітини організму.

У США проводять випробування на людях так званих "таблеток проти раку", які, ймовірно, "знищують" щільні пухлини.

Про це повідомляє Sky News.

Доклінічні випробування наразі проходить новий препарат проти раку AOH1996, який розроблявся протягом 20 років. Попередні дослідження препарату продемонстрували, що він вбиває великі ракові пухлини, залишаючи незачепленими здорові клітини організму.

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"Наша протиракова таблетка схожа на снігову бурю, яка закриває ключовий авіавузол і закриває всі рейси тільки для літаків, що перевозять ракові клітини", – пояснила розробниця препарату, професорка Лінда Малкас.

Дослідники з’ясували, що AOH1996 може пригнічувати ріст ракових пухлини у тварин, тож зараз проводять першу фаза клінічних випробувань на людях.

Під час попередніх досліджень препарату науковці встановили, що він ефективний для лікування раку молочної залози, передміхурової залози, мозку, яєчників, шийки матки, шкіри та легенів.

Вчені мають надію, що цей прорив може допомогти в розробленні більш цільових ліків проти раку в майбутньому.

Нагадаємо, вчені Стенфордського університету провели дослідження, завдяки яким невдовзі рак можна буде передбачити. Дослідники зафіксували специфічні зміни у клітинах, перш ніж вони стають злоякісними.

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