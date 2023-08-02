В Харькове задержали группу корректировщиков – наводили удары по объектам ВСУ

В Харькове задержана группа корректировщиков, которые наводили удары РФ по городу. Киберспециалисты СБУ разоблачили двух информаторов России, которые собирали данные о подразделениях ВСУ на территории города и наводили на эти объекты удары оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Вражескими корректировщиками оказались двое безработных жителей областного центра. Они перемещались по территории Харькова на велосипедах и снимали места, где, по их мнению, дислоцируются украинские военнослужащие.

В дальнейшем фигуранты отмечали эти локации на Google-карте и отправляли скриншоты с отметками своему куратору из РФ.

Сотрудники СБУ задержали обоих участников группы "на горячем" во время сбора данных о дислокации одного из подразделений Сил обороны.

Также в рамках уголовного производства проверяется причастность к наведению по Харькову российских дронов-камикадзе "Шахед" во время ночной атаки 1 августа этого года.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в Одесской области военный бухгалтер присвоил более 10 млн грн из зарплат морпехов ВСУ.

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