Смертельний рак мозку можна сповільнити – дослідження

Вчені змогли зменшити пухлини у пацієнтів із найагресивнішою формою раку мозку гліобластомою завдяки модифікації імунних клітин.

Про це пише Nature із посиланням на результати дослідження вчених Гарвардського та Пенсільванського університетів.

Водночас йдеться про короткочасний результат.

Гліобластома (зелено-блакитна, штучно забарвлена) росте в лобовій частці мозку людини Фото: Pr Michel Brauner, ISM/Science Photo Library

"Ранні дослідження зі сконструйованими імунними клітинами показали різкі, але часто короткочасні результати щодо гліобластоми, найагресивнішого раку мозку", – йдеться у дослідженні.

Вчені розробили та застосували імунні клітини під назвою "химерні антигенні рецептори Т" (CAR-T).

Ці CAR-T-клітини поки були схвалені лише для лікування раку крові, наприклад, лейкемії, і зазвичай націлені тільки на одну ціль. Однак дослідження американських вчених доводять, що CAR-T-клітини можуть бути модифіковані для лікування ширшого спектру ракових захворювань.

Останнім часом дослідники розробляють CAR-T-клітини, які орієнтовані на специфічні молекули, вироблені деякими гліобластомами. У двох нових роботах відбувся ще один крок уперед: розроблено CAR-T-клітини, які націлені не на один тип молекул, а на два.

Як працює терапія

Під часCAR-T-терапії власні Т-клітини людини виводяться з організму та забезпечуються білками, які допоможуть їм виявляти пухлини. Потім удосконалені клітини знову вводять до організму.

Вчені ввели ці клітини трьом дорослим людям із гліобластомою. Пухлини зменшилися у всіх трьох, але згодом сталися рецидиви. Однак у одного чоловіка ефект тривав понад шість місяців.

Вченим із Пенсільванського університету вдалося зменшити пухлину у всіх шести пацієнтів, які брали участь у дослідженні. В одного учасника гліобластома знову почала рости через місяць, а в іншого ознаки прогресування пухлини відсутні вже протягом семи місяців. Ще три, які пройшли лікування шість місяців тому, зростання пухлин на даний момент не відновилося. Один учасник залишив випробування.

Нагадаємо, 41-річний Бен Тротман із Британії зі смертельною пухлиною мозку одужав завдяки новаторському методу лікування. Після курсу терапії лікарі не знайшли навіть слідів злоякісного новоутворення в його голові. Про цей випадок повідомляло видання The Times.

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