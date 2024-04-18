Сколько "Кинжалов" сейчас есть в РФ: подсчеты ГУР

Этого оружия у врага меньше, чем кажется.

На данный момент Россия экономит "Кинжалы" во время ракетных атак по Украине. Вероятно, сейчас на вооружении врага осталось меньше сотни таких ракет.

Об этом сказал представитель ГУР МО Андрей Черняк в комментарии для материала 24 канала.

Сколько "Кинжалов" у России

Как утверждает представитель ведомства, по состоянию на начало апреля на вооружении в России могут находиться около 80 "Кинжалов". Он добавил, что РФ каждый месяц производит совсем немного этих ракет.

"В среднем 4 – 5 ракет в месяц (производят россияне – 24 Канал)", – констатировал Черняк.

Учитывая данные ГУР, можно сделать вывод, что за предыдущие 4 месяца Россия использовала более половины "Кинжалов" от нынешнего запаса. Кроме того, известно, что при массированных ударах по энергетике Украины россияне использовали ракеты, изготовленные за последнее время.

Напомним, российские захватчики в ночь на 11 апреля совершили очередной массированный ракетный обстрел.

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