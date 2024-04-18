Скільки "Кинджалів" наразі є у РФ: підрахунки ГУР

Цієї зброї у ворога менше, ніж здається.

Станом на зараз Росія економить "Кинджали" під час ракетних атак по Україні. Ймовірно, наразі на озброєнні ворога залишилося менше ніж сотня таких ракет.

Про це сказав представник ГУР МО Андрій Черняк у коментарі для матеріалу 24 Каналу.

Скільки "Кинджалів" має Росія

Як стверджує представник відомства, станом на початок квітня на озброєнні у Росії можуть перебувати близько 80 "Кинджалів". Він додав, що РФ кожного місяця виготовляє зовсім небагато цих ракет.

"У середньому 4 – 5 ракет на місяць (виробляють росіяни – 24 Канал)", – констатував Черняк.

З огляду на дані ГУР можна зробити висновок, що за попередні 4 місяці Росія використала понад половину "Кинджалів" від теперішнього запасу. Крім того, відомо, що під час масованих ударів по енергетиці України росіяни використовували ракети, виготовлені за останній час.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 11 квітня здійснили черговий масований ракетний обстріл.

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