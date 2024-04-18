Маме в роддоме отдали не ее ребенка: как она это обнаружила

Британская мама была "совершенно напугана", когда узнала, что новорожденный младенец, за которым она ухаживала в роддоме, на самом деле не был ее собственным ребенком.

Об этом пишет nypost.com.

Шокирующий инцидент произошел в сентябре в прошлом году в больнице в Дорсете, Англия, где 22-летняя Мэйзи Бет родила свою дочь Изабель.

Бет говорит, что осознала эту ужасную путаницу только тогда, когда пошла менять дочери подгузник и обнаружила, что на самом деле ухаживает за мальчиком.

"Бог знает, что могло бы произойти", – сказала Бет. "Я могла бы кормить ребенка грудью, а его мама могла бы проснуться с пустой кроваткой".

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Вскоре после рождения Изабель акушерки сообщили Бет, что ребенок нуждается в фототерапии и его нужно поместить в специальную детскую комнату.

Однажды вечером Бет пошла проверить, как там ее новорожденная, и увидела акушерку в кабинете, державшую на руках младенца.

"Акушерка вышла из кабинета и сказала мне зайти, потому что там была Изабель, и я подумала, что они забрали ее с кроваткой для фототерапии, пока я была в туалете", – рассказывала она. "Они [медсестры] сказали мне, что держали ее там некоторое время, потому что она много плакала. Они сказали мне, что она выглядела так же, как и я. На тот момент было еще так рано, а я была на другой день после родов, поэтому я не стала ничего переспрашивать и забрала ребенка к себе в постель".

Лишь позже, когда Бет пошла менять ребенку подгузник, она поняла, что на самом деле это мальчик, а не ее маленькая дочь.

"Моей мгновенной реакцией было то, что кто-то украл ребенка", — вспомнила мама. "Я была совершенно напугана после четырех лет бесплодия. Я думала, что потеряла своего ребенка после того, как родила его".

Бет считает, что акушерки ошибочно перепутали Изабель и новорожденного в больнице, но она не знает, поняла ли это мама другого ребенка.

"Другая мама спала в совсем другой палате от меня, и я не знаю, знала ли она, что ребенка передали мне", – объяснила она. "Насколько мне известно, Изабель все это время находилась в своей кроватке для фототерапии через коридор от меня, но я и не подозреваю, что происходило, пока я была в постели с другим ребенком".

Больница начала расследование, чтобы выяснить, как произошла эта ошибка.

Напомним, сыновья женщины родились с разницей в 24 дня. Она рассказала, как это произошло.

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