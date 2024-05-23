Что будет с ценами на горючее от 1 июля: эксперт сообщил детали

По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, на самом деле больше шума, чем того подорожания, которое может состояться, а может и не состояться.

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказал, каких цен на горючее ждать с 1 июля.

Об этом Куюн сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"На самом деле больше шума, чем того подорожания, которое может состояться, а может и не состояться. Речь идет о том, что реформа рассчитана на четыре года, то есть до 2028 года. И ставка акцизов будет расти постепенно. Первый этап запланирован на 1 июля, если будет проголосован законопроект. Налоговая составляющая на бензин растет на 1,5 грн, дизтопливо на 2 грн, сжиженный газ на 5,5 грн за один литр", – пояснил Куюн.

Также читайте В Украине подорожает горючее: в чем главная проблема

По словам директора "Консалтинговой группы А-95", относительно бензина и дизтоплива, то, если бы сегодня вводили акциз, то мы вообще не увидели никаких изменений.

"Потому что закупочная стоимость падает. Соответственно, есть возможность компенсации путем снижения закупочной стоимости компенсировать повышение акцизов. По сжиженному газу так не получится потому, что Кабмин делает более резкий шаг, но даже после этого подорожание сжиженного газа сохранит свою привлекательность, и будет стоить где-то 55%-57% от цены на бензин", – заметил Куюн.

Напомним, до конца этого года на финансирование украинской армии нужно дополнительно выделить не менее 300 млрд грн. Для этого придется повысить как расходную, так и доходную часть бюджета.