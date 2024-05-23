Антарктида трещит: от белого континента откололся ледяной "остров"

Гигантский айсберг площадью 380 квадратных километров, то есть размером как самый большой английский остров Уайт, откололся в районе Антарктики, где расположена британская антарктическая станция Галлей.

Как сообщает BBC, это уже третий ледяной блок, отделившийся здесь за последние три года.

Новый айсберг стал следствием разлома, образовавшегося перпендикулярно гигантской трещине, которую обнаружили на шельфе ледника Бранта еще 31 октября 2016 года и прозвали Хэллоуинской трещиной.

Отделение айсберга зафиксировали установленные на нем приборы GPS.

"Это одночастотные GPS-навигаторы, поэтому они не особо точны, но они сообщают, когда происходит что-то серьезное, и мы видели движение на несколько сотен метров в течение часа, что является достаточным показателем того, что айсберг оторвался от шельфового ледника", — отметил исследователь. Оливер Марш.

Спутниковые снимки подтверждают данные GPS, подтвердив, что айсберг со всех сторон окружен морской водой.

Это уже третий гигантский айсберг, отколовшийся от шельфового ледника Бранта. В 2021 году на шельфе образовался айсберг размером с Париж (1300 квадратных километров) под названием A74, а в 2023 году был еще больший блок (1500 квадратных километров) размером с Лондон, известный как А81.

Потери столь большого количества льда за три года ускоряют сползание ледника Бранта в море. Исторически сложилось так, что скорость течения составляла 400-800 м в год. В настоящее время он двигается со скоростью около 1300 м в год.

Напомним, многие годы площадь морского льда вокруг Антарктиды колебалась между стабильным летним минимумом и зимним максимумом. Но в 2016 году все изменилось, и лед начал стремительно таять. Теперь ученые не уверены, сможет ли ситуация стабилизироваться.

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