Антарктида тріщить: від білого континенту відколовся крижаний “острів”

Відокремлення айсберга зафіксували прилади GPS, які були встановлені на нього.

Гігантський айсберг площею 380 квадратних кілометрів, тобто розміром як найбільший англійський острів Вайт, відколовся в районі Антарктики, де розташована британська антарктична станція Галлей.

Як повідомляє ВВС, це вже третій крижаний блок, що відокремився тут за останні три роки.

Новий айсберг став наслідком розлому, який утворився перпендикулярно до гігантської тріщини, яку виявили на шельфі льодовика Бранта ще 31 жовтня 2016 року та прозвали Гелловінською тріщиною.

Відокремлення айсберга зафіксували прилади GPS, які були встановлені на нього.

"Це одночастотні GPS-навігатори, тому вони не особливо точні, але вони повідомляють, коли відбувається щось серйозне, і ми бачили рух на кілька сотень метрів протягом години, що є достатнім показником того, що айсберг відірвався від шельфового льодовика", - зауважив дослідник Олівер Марш.

Супутникові знімки підтверджують дані GPS, засвідчивши, що айсберг з усіх боків оточений морською водою.

Це вже третій гігантський айсберг, який відколовся від шельфового льодовика Бранта. У 2021 році на шельфі утворився айсберг розміром з Париж (1300 квадратних кілометрів) під назвою A74, а в 2023 році був ще більший блок (1500 квадратних кілометрів) розміром з Лондон, відомий як А81.

Втрати такої великої кількості льоду за три роки прискорюють сповзання льодовика Бранта у море. Історично склалося так, що швидкість течії становила 400–800 м на рік. Наразі він рухається зі швидкістю близько 1300 м на рік.

Нагадаємо, багато років площа морської криги навколо Антарктиди коливалася між стабільними літнім мінімумом та зимовим максимумом. Але у 2016 році все змінилося, і лід почав стрімко танути. Тепер вчені не впевнені, чи зможе ситуація стабілізуватися.

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