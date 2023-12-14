Українські вчені виявили, чому тануть льодовики в Антарктиді

Такий результат наші вчені отримали ще на початку 2023 року

Причиною дуже швидкого танення деяких льодовиків в Антарктиці може бути нетипове гаряче ядро в атмосфері, що утворюється накладанням одне на одного двох потоків теплого повітря.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Такого висновку дійшли метеорологи Національного антарктичного наукового центру в межах проєкту PolarRES: Дослідження майбутнього полярного клімату. Він триває вже кілька років і фінансується з програми ЄС “Горизонт 2020”.

У проєкті наші вчені досліджують екстремальні потепління та опади в Антарктиці.

“Ми вивчаємо фізичні механізми утворення екстремальних потеплінь у різних масштабах, а також у перспективі зміни клімату. Передусім зосереджуємося на поясненні утворень «гарячих точок» – певних районів узбережжя Антарктиди, де танення льодовиків відбувається набагато швидше, ніж у сусідніх районах”, – зауважує Денис Пишняк, очільник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ, учасник проєкту.

Хоча на танення (а саме зменшення висоти) льодовикового щита впливає надзвичайно багато факторів, дослідження показало, що дуже вагомим є внесок атмосферних процесів. Зокрема, виявлено, що під час потеплінь у районі льодовиків Pine Island (Пайн Айленд) і Thwaites (Твайтес) в атмосфері формується нетипове гаряче ядро.

Такий результат наші вчені отримали на початку 2023 року й припустили, що саме це ядро є основною причиною локального танення згаданих льодовиків. Тому наступні дослідження спрямували на пояснення механізму утворення гарячого ядра атмосфери та шляхів передачі тепла до поверхні льодовика.

І от науковці виявили несподівану особливість. У районах локальних потеплінь потік теплого вологого повітря з півночі накладається на теплий феновий (сухий) потік зі сходу. Внаслідок цього формується, по-перше, товстий шар теплого повітря, а, по-друге, утворюються опади у вигляді снігу (через вимушений підйом вологого повітря над сухішим, а також над континентальним схилом).

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Цей рясний сніг в процесі падіння встигає розтанути й перетворитися на теплий дощ. Тобто опади, імовірно, забирають тепло з теплої частини приземної атмосфери і переносять його на поверхню льодовиків. Крім того, від дощу сніговий покрив стає темнішим і поглинає більше світла та інфрачервоного випромінювання, що теж прискорює його танення. Ось таке припущення мають вчені щодо утворення гарячого ядра й продовжать перевіряти це.

Також актуальним є питання, як зміняться окреслені процеси, якщо атмосфера стане ще трохи теплішою? Науковці сподіваються отримати відповіді або хоча б уточнити логічні припущення протягом наступного року співпраці в межах проєкту.

Нагадаємо, науковці переконалися в існуванні восьмого континенту нашої планети, який майже повністю занурений під воду.

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