YUNA-2024: імена всіх переможців музичної премії

Щойно в Києві в "Жовтневому палаці" відгриміла 13-та Національна музична премія YUNA.

Нарешті стало відомо, хто з українських артистів отримав омріяні статуетки за досягнення в музиці за 2023 рік. Так, безперечним тріумфатором став гурт "Антитіла". Колективу вдалося вибороти аж три перемоги. Окрім того, відкриттям стала співачка Klavdia Petrivna, якій дісталася перша нагорода YUNA.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує знайомитися з повним списком всіх лауреатів та дізнатися, кому ж дісталися омріяні статуетки.

Переможцями премії YUNA-2024 стали:

Найкращий альбом: Джамала – QIRIM

Найкращий виконавець: Артем Пивоваров

Найкращий дует або колаборація: SHUMEI та Злата Огнєвіч – "Буревіями"

Найкраща виконавиця: KOLA

Найкращий відеокліп: "Антитіла" – "Фортеця Бахмут"

Найкращий попгурт: Latexfauna

LATEXFAUNA

Відкриття року: Klavdia Petrivna

Найкращий рокгурт: "Антитіла"

Найкраща пісня: "Антитіла" – "Фортеця Бахмут"

Нагадаємо, цьогоріч вперше від початку повномасштабної війни музичну премію провели в офлайн-форматі. За перемогу боролися артисти, які потішили музичними досягненнями у період від 1 січня до 31 грудня 2023 року.

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