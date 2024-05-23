YUNA-2024: имена всех победителей музыкальной премии

Только что в Киеве в "Октябрьском дворце" отгремела 13-я Национальная музыкальная премия YUNA.

Наконец-то стало известно, кто из украинских артистов получил желательные статуэтки за достижения в музыке за 2023 год. Бесспорным триумфатором стала группа "Антитела". Коллективу удалось одержать три победы. Кроме того, открытием стала певица Klavdia Petrivna, которой досталась первая награда YUNA.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомится с полным списком всех лауреатов и узнать, кому же достались желательные статуэтки.

Победителями премии YUNA-2024 стали:

Лучший альбом : Джамала – QIRIM

Лучший исполнитель : Артем Пивоваров

Лучший дуэт или коллаборация : SHUMEI и Злата Огневич — "Буревіями"

Лучшая исполнительница : KOLA

Лучший видеоклип : "Антитела" – "Фортеця Бахмут"

Лучший попгурт : Latexfauna

LATEXFAUNA

Открытие года : Klavdia Petrivna

Лучший рокгурт : "Антитела"

Лучшая песня : "Антитела" – "Фортеця Бахмут"

Напомним, впервые с начала полномасштабной войны музыкальную премию провели в офлайн-формате. За победу боролись артисты, которые порадовали музыкальными достижениями в период с 1 января по 31 декабря 2023 года.

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