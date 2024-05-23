Сборная Украины U-17 проиграла второй матч подряд в финальном турнире Евро-2024 (видео)

Юношеская сборная Украины (U-17) по футболу уступила сверстникам из Чехии в матче второго тура финального турнира Евро-2024. Встреча завершилась поражением "сине-желтых" со счетом 1:3 .

Чешская команда быстро открыла счет в поединке – на 12-й минуте пенальти реализовал Лукаш Моудрый.

Во втором тайме чехи развили свое преимущество – дубль оформил Ондржей Пенкса, отличившись на 61-й и 88-й минутах.

Подопечные Юрия Мороза сумели ответить только голом престижа – на 90+5-й минуте пенальти реализовал Кирилл Дигтярь.

Полное видео матча Украина U-17 – Чехия U-17

Таким образом, "сине-желтые" проиграли второй матч подряд в финальном турнире Евро-2024 (U-17). Украинская сборная стартовала на континентальном первенстве с поражения от команды Сербии (0:1).

Следовательно, украинцы почти потеряли шансы на выход в четвертьфинал, куда попадут две лучшие сборные из каждой группы. В заключительном туре подопечные Мороза 26 мая сыграют с хозяевами соревнований – командой Кипра.

Финальная стадия Евро-2024 среди сборных U-17 проходит с 20 мая на Кипре. Финал турнира состоится 5 июня.

Отметим, что сборная Украины U-17 в седьмой раз участвует в футбольном Евро. "Сине-желтым" еще никогда не удавалось преодолеть групповой раунд. До этого последний раз наша национальная команда играла на континентальном первенстве в этой возрастной категории еще в 2017 году и тогда заняла третье место в группе.

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