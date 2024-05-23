Почему РФ пытается увеличить линию фронта: Подоляк раскрыл коварную тактику врага

Российская армия на протяжении года накапливала определенные силы, поэтому сейчас имеет инициативу и пытается ее реализовать. На всех направлениях фронта сейчас сложная ситуация, но Силам обороны Украины удается ее контролировать.

Об этом рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

"Россияне хотят любой ценой продвинуться хоть немного вглубь территории Украины для того, чтобы говорить: украинцы якобы проиграют, а мы жмем, имеем ресурсы и так далее", — отметил Михаил Подоляк.

Он добавил, что враг отдает себе отчет в дефиците ресурсов ВСУ и хочет этим воспользоваться. Для этого оккупанты пытаются растянуть линию фронта и заставить Украину рассредоточить свои резервы. По словам советника главы ОПУ, такая тактика вполне прозрачна и понятна: если Украине придется задействовать все свои ресурсы, чтобы закрыть "дыры" в обороне, это уменьшит возможность быстро перебрасывать резервы на те направления, которые необходимо усилить.

По мнению Михаила Подоляка, такая тактика россиян вряд ли будет иметь пользу, но, скорее всего, враг продолжит давить по всей линии фронта, пока Украина не получила уже разблокированную помощь от США. Это время, необходимое для поставки оружия на фронт, россияне постараются максимально использовать для продвижения.

Войну необходимо переносить на территорию РФ

Михаил Подоляк отметил, что Россия долго накапливала ресурсы и принимала соответствующие стратегические и тактические решения для этого.

"Сможет ли Украина удержать фронт? Безусловно. У меня нет в этом сомнений. Европа также понимает необходимость увеличить поставки оружия для Украины и такая возможность будет, ведь военные производства в Европе существенно доинвестированы", – добавил советник.

Он отметил, что Украина и дальше будет получать помощь от США и Европы. Но необходимо донести до западных партнеров, что боевых действий на оккупированных территориях недостаточно, чтобы победить агрессора, ведь его резервы размещены в условно безопасном тылу на собственной территории. И гораздо эффективнее уничтожать их именно там, а не в прямых боестолкновениях.

"Учитывая объемы ресурсности России, ее отношение к человеческой жизни – это просто нонсенс. Думаю, в ближайшие дни мы это объясним и партнеры придут к пониманию, что война должна быть паритетной, в том числе на территории агрессора", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон считает нецелесообразным контролировать действия украинской армии. По его мнению, Соединенные Штаты должны разрешить использование американского оружия для ударов по территории РФ.

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