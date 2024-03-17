Українські полярники показали пінгвінів, які гніздяться на небувалій висоті: відео

Одним із пояснень того, чому птахи забралися на височенну скелю, може бути відсутність вільних від снігу ділянок у пору гніздування.

Субантарктичний пінгвін зі своєю парою облаштував гніздо на висоті майже 300 метрів над рівнем моря.

Відео з пінгвіном-верхолазом та його пташеням опублікували українські полярники з дослідницької станції "Академік Вернадський".

Науковці виявили їх на мисі Туксен півострова Київ, неподалік острова Галіндез, на якому розташована українська антарктична станція. Наразі це найвища точка (295 м), де вчені знаходили гнізда пінгвінів.

"Для розуміння, як це високо: біолог 28-ї Української арктичної експедиції Вадим Ткаченко, який рахував птахів, спускався звідти понад пів години”, - йдеться в дописі на Facebook Національного антарктичного наукового центру.

Досі найвищими точками, де вчені знаходили гнізда пінгвінів, були скелі на островах Бут та Ховгард – їхня висота сягала 180 метрів над рівнем моря.

"Загалом субантарктичні пінгвіни люблять робити гнізда на підвищеннях, адже так менше шансів, що їх засипле снігом, і відповідно, більше шансів на успішне виведення потомства”, - зауважили у НАНЦ.

Одним із пояснень того, чому птахи забралися аж на таку височину, може бути відсутність вільних від снігу ділянок у пору гніздування.

"А, може, їм просто подобається чудовий краєвид на Антарктику, який відкривається з таких місць", – пожартували учені.

Українські полярники показали пінгвінів, які гніздяться на небувалій висоті

У НАНЦ нагадали, що українські науковці відстежують динаміку поширення та розмноження антарктичних птахів у контексті зміни клімату.

Нагадаємо, раніше українські полярники зі станції "Академік Вернадський" показали миле відео з антарктичними пінгвінами та їхніми малюками.

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