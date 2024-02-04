"Такого в нас ще не було": українські полярники показали унікальне відео з пінгвітятами

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" показали миле відео з антарктичними пінгвінами та їхніми малюками.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"Такого відео в нас ще не було. Вперше викладаємо запис із антарктичними пінгвінами та їхніми малюками. Погляньте, які вони цікаві. Антарктичних пінгвінів також називають чінстрапи (від англ. chin strap) чи бородані – через тонку чорну смужку, що перетинає біле підборіддя. Вони вважаються наймасовішим видом пінгвінів в Антарктиці (близько 7,5 млн пар)", - розповіли науковці.

Там також зазначили, що шлюбний сезон у цих птахів зазвичай починається в жовтні-листопаді. Відкладають два яйця, рідко – одне чи три. Трохи більше, ніж за місяць, з них з'являються пінгвінята. Спершу вони вкриті світло-сірим пухом, який з часом темніє на голові, крилах та спині. У висиджуванні яєць та опіці за дітьми беруть участь обидва партнери по черзі.

Відео з пташенятами зробив біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко під час роботи на острові Бут, що розташований в районі "Вернадського". Цього року там народилося вже 15 чінстрапенят.

"На нашому острові Галіндез антарктичні пінгвіни здебільшого гостюють, та й то – нечасто. А от на Буті, який на 20 км північніше, гніздує їхня невеличка колонія. І що примітно – саме тут одночасно гніздують усі три види пінгвінів роду Pygoscelis, що зустрічаються в нашому районі: субантарктичні, антарктичні та Аделі. Інколи українські біологи зустрічали таке сусідство трьох видів і на інших островах, але скоріше як виняток. А отак, щоб всі разом щороку гніздували поруч й успішно виводили пташенят – це лише на Буті", - додали українські полярники.

Нагадаємо, тисячі пінгвінів "завітали в гості" до українських полярників (відео).

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