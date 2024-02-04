Коли до України прийде справжнє потепління: синоптикиня назвала конкретні дати

До України йде потепління. Стовпчики термометрів піднімуться до +14.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"9, 10, 11 та 12 лютого відбудеться перший прорив весняного тепла. Очікується цими днями +7+14 градусів! Проте не розслабляйтеся - лютий може бути дуже строкатим", - написала вона.

Раніше синоптик повідомив, що лютий 2024 року в Україні буде досить теплим, однак нестабільним. Вже від другої половини місяця стовпчики термометрів часто підійматимуться вище нуля.

Читайте також: