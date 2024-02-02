Погода у лютому 2024 року: синоптик здивував українців прогнозом

Лютий 2024 року в Україні буде досить теплим, однак нестабільним. Вже з другої половини місяця стовпчики термометрів часто підійматимуться вище нуля.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

"Безпосередньо в Україні найвищі температурні показники очікуються у західних, південних та центральних областях. На початку місяця на Одещині та у Криму можливе прогрівання повітря в денні години вище +10 °С, а ближче до середини лютого не виключені значення +15…+20 °С в окремі дні", - прогнозує він.

За даними синоптика, трохи прохолодніше буде у східній частині, у північних областях та на Поліссі. Наприкінці першої декади лютого і після 20 числа можливі короткочасні періоди похолодання, але без сильних морозів.

"У зв'язку з частими проходженнями циклонів та атмосферних фронтів, протягом місяця можливі різкі коливання атмосферного тиску та поривчастий вітер в окремі дні, часом до 15-22 м/с", - зазначив він.

Кількість опадів буде близько норми, місцями вище за норму на 20-40%. Сніговий покрив спостерігатиметься епізодично переважно у західних, північних та східних регіонах. Загалом переважна частина опадів випадатиме у вигляді дощів, особливо у південних регіонах.

Раніше "Укргідрометцентр" повідомив, що в Україні цього року очікується теплий лютий. Середня температура буде навіть трохи вищою за норму.

За прогнозами синоптиків, у лютому середня місячна температура прогнозується від 4 до 2 градусів тепла. Такі показники у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму на 1-1,5 градуси вищі за норму, на решті території України - близько до норми.

Місячна кількість опадів очікується 29-67 мм, у Карпатах подекуди 74-83 мм, це в межах норми.

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