Погода в феврале 2024 года: синоптик удивил украинцев прогнозом

Февраль 2024 года в Украине будет достаточно теплым, но нестабильным. Уже со второй половины месяца столбики термометров будут часто подниматься выше нуля.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

"Непосредственно в Украине самые высокие температурные показатели ожидаются в западных, южных и центральных областях. В начале месяца в Одесской и Крыму возможно прогревание воздуха в дневные часы выше +10 °С, а ближе к середине февраля не исключены значения +15…+20 ° С в отдельные дни", – прогнозирует он.

По данным синоптика, прохладнее будет в восточной части, в северных областях и на Полесье. В конце первой декады февраля и после 20 числа возможны кратковременные периоды похолодания, но без сильных морозов.

"В связи с частыми прохождениями циклонов и атмосферных фронтов, в течение месяца возможны резкие колебания атмосферного давления и порывистый ветер в отдельные дни, иногда до 15-22 м/с", — отметил он.

Количество осадков будет около нормы, местами выше нормы на 20-40%. Снежный покров будет наблюдаться эпизодически преимущественно в западных, северных и восточных регионах. В целом основная часть осадков будет выпадать в виде дождей, особенно в южных регионах.

Ранее "Укргидрометцентр" сообщил, что в Украине в этом году ожидается теплый февраль. Средняя температура будет даже немного выше нормы.

По прогнозам синоптиков, в феврале средняя месячная температура прогнозируется от 4 до 2 градусов тепла. Такие показатели в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму на 1-1,5 градуса выше нормы, на остальной территории Украины — близко к норме.

Месячное количество осадков ожидается 29-67 мм, в Карпатах местами 74-83 мм, это в пределах нормы.

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