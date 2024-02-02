Рецепт домашнего зельца

Домашний зельц – это альтернатива магазинной колбасе. Для приготовления будем использовать пластиковую бутылку, в которой зельц получается плотным с отличной формой. Мясо отвариваем, кладем в бутылку, ставим в холодильник и получаем колбасу: натуральную, без добавок и красителей.