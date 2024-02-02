Категория
Закуски
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Рецепт домашнего зельца

Время готовки
2 ч. 50 мин.
Пищевая ценность на 100 г
157 ккал
Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
531
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Рецепт домашнего зельца

Домашний зельц / Фото: Credits

Домашний зельц – это альтернатива магазинной колбасе. Для приготовления будем использовать пластиковую бутылку, в которой зельц получается плотным с отличной формой. Мясо отвариваем, кладем в бутылку, ставим в холодильник и получаем колбасу: натуральную, без добавок и красителей.

Ингредиенты

свиная рулька
1 шт.
куриная грудка
3 шт.
морковь
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
чеснок
3 головки
лавровый лист
2 шт.
перец душистый горошком
7 шт.
перец черный молотый
соль
  1. Свиную рульку тщательно вымойте. Положите в кастрюлю, залейте водой. Добавьте очищенные морковь и лук. Варите 2 часа с момента закипания. За час до готовности добавьте куриное филе, лавровый лист, перец горошком. Посолите и варите еще один час.
  2. Выньте мясо, теплым отделите от кости. Нарежьте на средние кусочки вместе со шкуркой. Добавьте перец молотый, чеснок, выдавленный через пресс, соль по вкусу. Добавьте 100 грамм бульона, перемешайте.
  3. Возьмите пластиковую бутылку, отрежьте горлышко. Вложите  внутрь пакет и заполняйте его мясом, утрамбовывая ложкой. Закройте этим пакетом и уберите в холодильник на ночь.
  4. Когда зельц застынет, извлеките его из бутылки и пакета.

Советы: 

  • Приправы используйте по своему вкусу.
  • Зельц храните в фольге.

Читайте также: 

Рецепт вне правил: перевернутый с ног на голову пирог

Рецепт вне правил: перевернутый с ног на голову пирог

Похожие темы:

Следующая публикация