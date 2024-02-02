Рецепт домашнего зельца

Домашний зельц – это альтернатива магазинной колбасе. Для приготовления будем использовать пластиковую бутылку, в которой зельц получается плотным с отличной формой. Мясо отвариваем, кладем в бутылку, ставим в холодильник и получаем колбасу: натуральную, без добавок и красителей.
Ингредиенты
- свиная рулька
- 1 шт.
- куриная грудка
- 3 шт.
- морковь
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 3 головки
- лавровый лист
- 2 шт.
- перец душистый горошком
- 7 шт.
- перец черный молотый
- соль
- Свиную рульку тщательно вымойте. Положите в кастрюлю, залейте водой. Добавьте очищенные морковь и лук. Варите 2 часа с момента закипания. За час до готовности добавьте куриное филе, лавровый лист, перец горошком. Посолите и варите еще один час.
- Выньте мясо, теплым отделите от кости. Нарежьте на средние кусочки вместе со шкуркой. Добавьте перец молотый, чеснок, выдавленный через пресс, соль по вкусу. Добавьте 100 грамм бульона, перемешайте.
- Возьмите пластиковую бутылку, отрежьте горлышко. Вложите внутрь пакет и заполняйте его мясом, утрамбовывая ложкой. Закройте этим пакетом и уберите в холодильник на ночь.
- Когда зельц застынет, извлеките его из бутылки и пакета.
Советы:
- Приправы используйте по своему вкусу.
- Зельц храните в фольге.
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