Рецепт домашнього сальтисона

Домашній сальтисон – це альтернатива магазинній ковбасі. Для приготування будемо використовувати пластикову пляшку, в якій сальтисон виходить щільним чудової форми. М'ясо відварюємо, кладемо до пляшки, ставимо до холодильника і отримуємо ковбасу: натуральну, без добавок та барвників.