Рецепт домашнього сальтисона

Домашній сальтисон – це альтернатива магазинній ковбасі. Для приготування будемо використовувати пластикову пляшку, в якій сальтисон виходить щільним чудової форми. М'ясо відварюємо, кладемо до пляшки, ставимо до холодильника і отримуємо ковбасу: натуральну, без добавок та барвників.
Інгредієнти
- свиняча рулька
- 1 шт.
- куряча грудка
- 3 шт.
- морква
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 3 головки
- лавровий лист
- 2 шт.
- перець запашний горошком
- 7 шт.
- перець чорний мелений
- сіль
- Свинячу рульку ретельно вимийте. Покладіть у каструлю, залийте водою. Додайте очищені моркву та цибулю. Варіть 2 години від моменту закипання. За годину до готовності додайте філе куряче, лавровий лист, перець горошком. Посолити і варити ще одну годину.
- Вийміть м'ясо, теплим відокремте від кістки. Наріжте на середні шматочки разом зі шкіркою. Додайте перець мелений, часник, видавлений через прес, сіль до смаку. Додайте 100 г бульйону, перемішайте.
- Візьміть пластикову пляшку, відріжте шийку. Вкладіть усередину пакет і заповнюйте м'ясом, утрамбовуючи ложкою. Закрийте цим пакетом і заберіть у холодильник на ніч.
- Коли сальтисон застигне, витягніть його з пляшки та пакета.
Поради:
- Приправи використовуйте на свій смак.
- Сальтисон зберігайте у фользі.
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