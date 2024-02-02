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Рецепт домашнього сальтисона

Час приготування
2 год. 50 хв.
Харчова цінність на 100 г
157 ккал
Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
531
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт домашнього сальтисона

Домашній сальтисон / Фото: Credits

Домашній сальтисон – це альтернатива магазинній ковбасі. Для приготування будемо використовувати пластикову пляшку, в якій сальтисон виходить щільним чудової форми. М'ясо відварюємо, кладемо до пляшки, ставимо до холодильника і отримуємо ковбасу: натуральну, без добавок та барвників.

Інгредієнти

свиняча рулька
1 шт.
куряча грудка
3 шт.
морква
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
3 головки
лавровий лист
2 шт.
перець запашний горошком
7 шт.
перець чорний мелений
сіль
  1. Свинячу рульку ретельно вимийте. Покладіть у каструлю, залийте водою. Додайте очищені моркву та цибулю. Варіть 2 години від моменту закипання. За годину до готовності додайте філе куряче, лавровий лист, перець горошком. Посолити і варити ще одну годину.
  2. Вийміть м'ясо, теплим відокремте від кістки. Наріжте на середні шматочки разом зі шкіркою. Додайте перець мелений, часник, видавлений через прес, сіль до смаку. Додайте 100 г бульйону, перемішайте.
  3. Візьміть пластикову пляшку, відріжте шийку. Вкладіть усередину пакет і заповнюйте м'ясом, утрамбовуючи ложкою. Закрийте цим пакетом і заберіть у холодильник на ніч.
  4. Коли сальтисон застигне, витягніть його з пляшки та пакета.

Поради:

  • Приправи використовуйте на свій смак.
  • Сальтисон зберігайте у фользі.

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