Российские войска продвинулись в районе Авдеевки — ISW

Российские оккупационные войска недавно незначительно продвинулись в районе Авдеевки в Донецкой области на фоне позиционных боев, продолжавшихся на этом участке фронта 1 февраля.

Об этом идет речь в свежем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Американские специалисты со ссылкой на опубликованные 1 февраля снимки геолокации указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в районе дач на северной окраине Авдеевки.

"Связанный с Кремлем блоггер утверждал, что якобы российские войска продвигались по улицам Спортивной, Соборной и Чернышевского на самом юге и южной окраине Авдеевки — хотя в ISW не наблюдали визуальных доказательств этого утверждения", — отмечают в отчете.

В свою очередь, российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Степного; возле Авдеевского коксохимического завода, возле ресторана "Царская охота" на юго-восточной окраине, к западу от города в районе Северного, а также возле Опросного, Первомайского и Невельского.

Донетчина. Карта боев ISW.

Кроме того, представитель украинской бригады на Авдеевском направлении заявил, что войска врага не меняют свою тактику на этом участке фронта и продолжают постоянные атаки пехоты.

Напомним, бои за Авдеевку продолжаются. Авдеевский коксохимический завод находится под контролем украинских войск, сдерживающих атаки оккупантов. Линия боевого столкновения в городе фактически не двигается.

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