Сколько территории Авдеевки захватили россияне: аналитик Bild назвал масштабы

Несмотря на частичное продвижение оккупантов, ВСУ удается уничтожать в этой битве сотни единиц техники и тысячи вражеских солдат.

В декабре 2023 года российские войска взяли под контроль промзону на юго-востоке Авдеевки у Донецкой кольцевой автодороги. На сегодняшний день оккупанты впервые захватили и жилой район Авдеевки.

К такому выводу пришел эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке, проанализировав открытые данные.

Российские войска захватили жилой район Авдеевки к западу от промзоны. Там расположены частные дома. Захватчики пытаются наступать оттуда на север в район "Химик" с многоквартирными домами. Пока Силам обороны Украины удается отбивать эти вражеские атаки.

Репке оценивает захваченную россиянами территорию Авдеевки в 10% от общей площади города.

Аналитик также указал, что в районе Донецкой фильтровальной станции к востоку от Авдеевки образовалось выступление, которое продолжают контролировать украинские войска. Для оккупантов это "бельмо на глазу", но они не могут взять это выступление, поскольку оно хорошо пристрелено. ВСУ уничтожают там любую российскую технику, пытающуюся атаковать.

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Репке напомнил, что первоначально российский план заключался в окружении Авдеевки с запада, наступая на Степное и Северное. Пока эти попытки терпят неудачи, а российские войска терпят несут потери. Несмотря на частичное продвижение врага, Силам обороны Украины удается уничтожать в этой битве сотни единиц российской техники и тысячи солдат.

Напомним, в последнее время оккупанты сосредоточили наступательные операции на южном жилом районе Авдеевки и добились там незначительных успехов. Враг продолжает наступать на северном и южном флангах, но темп значительно ниже, чем раньше.

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