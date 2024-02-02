Російські війська просунулись біля Авдіївки - ISW

Російські окупаційні війська нещодавно незначно просунулися в районі Авдіївки в Донецькій області на тлі позиційних боїв, що тривали на цій ділянці фронту протягом 1 лютого.

Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці з посиланням на опубліковані 1 лютого знімки геолокації вказують на те, що російські війська нещодавно трохи просунулися в районі дач на північній околиці Авдіївки.

"Пов’язаний із Кремлем блогер стверджував, що нібито російські війська просувалися вулицями Спортивною, Соборною та Чернишевського на самому півдні та південній околиці Авдіївки - хоча в ISW не спостерігали візуальних доказів цього твердження", - наголошують у звіті.

Своєю чергою, російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Степового; біля Авдіївського коксохімічного заводу, біля ресторану "Царське полювання" на південно-східній околиці, на захід від міста у районі Сєверного, а також біля Опитного, Первомайського та Невельського.

Донеччина. Карта боїв ISW.

Крім того, представник української бригади на Авдіївському напрямку заявив, що війська ворога не змінюють свою тактику на цій ділянці фронту та продовжують постійні атаки піхоти.

Нагадаємо, бої за Авдіївку тривають. Авдіївський коксохімічний завод перебуває під контролем українських військ, які стримують атаки окупантів. Лінія бойового зіткнення в місті фактично не рухається.

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