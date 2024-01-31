"Грандиозная" победа: Путин похвастался захватом 19 домов в Авдеевке (видео)

Владимир Путин гордо заявил о том, что армия РФ захватила 19 домов на окраине Авдеевки. В глазах "великого диктатора", который вчера толкал речи о переустройстве миропорядка, это – невероятный успех.

Об этом написал журналист Денис Казанский.

Путин заявил о захвате 19 домов на окраине Авдеевки

Как известно, кремлевский диктатор давно ставил перед российскими войсками задачу взять в Украине хоть что-нибудь существенное, чтобы продемонстрировать победу гражданам РФ перед выборами. И оккупанты ее таки принесли – захватили целых 19 домов на окраине Авдеевки. Впечатляет, что российский лидер гордо похвастался этим "достижением" в эфире росТВ, хотя еще не так давно кричал о захвате всей Украины.

"Ожидание: захватить Украину за 3 дня. Реальность: за 4 месяца ценой тысяч жизней захватили 19 домов", – заметил журналист.

Напомним, российские оккупанты на Авдеевском направлении теряют большое количество техники и живой силы.

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