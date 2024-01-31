Дуэль с Месси не состоится: Роналду пропустит матч против "Интера" Майами – известна причина

Криштиану Роналду не сыграет в товарищеском поединке против клуба МЛС из-за травмы.

Португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду пропустит долгожданный товарищеский матч против "Интера" Майами, цвета которого защищает аргентинский нападающий Лионель Месси.

Об этом сообщил главный тренер саудовского клуба Луиш Каштру. По его словам, португалец, которому 5 февраля исполнится 39 лет, не сыграет с представителем МЛС из-за травмы.

"Роналду находится на последней стадии восстановления. Мы надеемся, что в ближайшие несколько дней он сможет начать работать с командой, но в игре он будет отсутствовать", — цитирует экс-тренера донецкого "Шахтера" издание Daily Mail.

Матч между "Аль-Насром" и "Интером" Майами состоится в четверг, 1 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало – в 20:00 по киевскому времени.

К слову, накануне "Интер" Майами сыграл товарищеский матч против другой команды из Саудовской Аравии – "Аль-Хиляля".

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу команды Неймара, который не участвовал в поединке из-за травмы. Интересно, что в составе майамцев голами отличились Месси и новичок клуба Луис Суарес, а украинский защитник Сергей Кривцов вышел в стартовом составе и отыграл 72 минуты.

Читайте также:

Итальянский клуб выкупил контракт Малиновского у "Марселя" – сумма трансфера

Ливерпуль – Челси: где смотреть и ставки букмекеров на центральный матч 22-го тура АПЛ

Зинченко вступил в перепалку с одноклубником после матча АПЛ – тренер "Арсенала" отреагировал (видео)