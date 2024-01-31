Дуель з Мессі не відбудеться: Роналду пропустить матч проти "Інтера" Маямі – відома причина

Кріштіану Роналду не зіграє у товариському поєдинку проти клубу МЛС через травму.

Португальський форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду пропустить довгоочікуваний товариський матч проти "Інтера" Маямі, кольори якого захищає аргентинський нападник Ліонель Мессі.

Про це повідомив головний тренер саудівського клубу Луїш Каштру. За його словами, португалець, якому 5 лютого виповниться 39 років, не зіграє з представником МЛС через травму.

"Роналду перебуває на останній стадії відновлення. Ми сподіваємося, що в найближчі кілька днів він зможе почати працювати з командою, але в грі він буде відсутній", – цитує екстренера донецького "Шахтаря" видання Daily Mail.

Матч між "Аль-Насром" та "Інтером" Маямі відбудеться у четвер, 1 лютого, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Початок – о 20:00 за київським часом.

До слова, напередодні "Інтер" Маямі зіграв товариський матч проти іншої команди з Саудівської Аравії – "Аль-Хіляля".

Зустріч завершилася з рахунком 4:3 на користь команди Неймара, який не брав участь у поєдинку через травму. Цікаво, що у складі маямців голами відзначилися Мессі та новачок клубу Луїс Суарес, а український захисник Сергій Кривцов вийшов у стартовому складі та відіграв 72 хвилини.

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