Агент "Атеш" працює у військкоматі Сімферополя – фото, відео

Партизану вдалось працевлаштуватись до військкомату окупантів.
Агент руху "Атеш" працює у військкоматі тимчасово окупованого Сімферополя.
Про це рух спротиву "Атеш" повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Інформуємо, що вже якийсь час наш агент працює у військовому комісаріаті "Сімферопольського району та міста Алушта Республіки Крим", - йдеться у повідомленні.
Військкомат розташований у Сімферополі, за адресою вул. Сельвінського, 91.
Агент передає інформацію про перебіг мобілізації, а також списки та контакти новомобілізованих людей, які є потенційними агентами проукраїнського руху.
"Також він допомагає нашим агентам мобілізуватися та переводитись у потрібні нам військові формування. Передаємо привіт військкому, під носом якого працюють наші агенти", - пише "Атеш".
Нагадаємо, партизани "засвітили" склади з ракетами "Калібр" у Криму (координати, фото).
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