Партизани "засвітили" ППО у Москві – фото, відео

Партизани проникли на територію біля військової частини у Москві.

Партизани "Атеш" розвідали територію біля військової частини у Москві і змогли дізнатися про дислокацію систем протиповітряної оборони С-400 та різних станцій радіолокацій.

Про це повідомляє рух "Атеш" у Telegram.

"Об'єкти ППО розташовані біля метро Білокам'яна у Богородському районі міста Москва. Територія захищена високим парканом, по всьому периметру виставлена охорона. Раніше ця територія була передбачена для розгортання дивізіону протиповітряної оборони. Міністерство оборони РФ відібрало землю у навчально-спортивній організації", - йдеться у повідомленні.

Партизани "засвітили" ППО росіян у Москві

Партизани "засвітили" ППО росіян у Москві

Партизани "засвітили" ППО росіян у Москві

Як додали партизани, через постійну загрозу ударів по військових об'єктах Москви, окупанти змушені шукати нові місця для дислокації своїх ППО та РЛС.

Нагадаємо, партизани провели розвідку аеродрому в Джанкої та дізналися цікаві деталі.

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