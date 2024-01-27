Партизани "засвітили" ППО у Москві – фото, відео

Партизани проникли на територію біля військової частини у Москві.
Партизани "Атеш" розвідали територію біля військової частини у Москві і змогли дізнатися про дислокацію систем протиповітряної оборони С-400 та різних станцій радіолокацій.
Про це повідомляє рух "Атеш" у Telegram.
"Об'єкти ППО розташовані біля метро Білокам'яна у Богородському районі міста Москва. Територія захищена високим парканом, по всьому периметру виставлена охорона. Раніше ця територія була передбачена для розгортання дивізіону протиповітряної оборони. Міністерство оборони РФ відібрало землю у навчально-спортивній організації", - йдеться у повідомленні.
Як додали партизани, через постійну загрозу ударів по військових об'єктах Москви, окупанти змушені шукати нові місця для дислокації своїх ППО та РЛС.
Нагадаємо, партизани провели розвідку аеродрому в Джанкої та дізналися цікаві деталі.
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