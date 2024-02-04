Окупанти просуваються під Авдіївкою: що відомо

Російські війська просунулися на північ, південь і південний захід від Авдіївки, але ISW не спостерігало візуальних доказів цих "досягнень".

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися на 1,5 кілометра вздовж піщаного кар’єру на північній околиці Авдіївки та на один кілометр біля Опитного (на південний захід від Авдіївки).

Російські джерела також стверджували, що російські війська просунулися на схід від ресторану "Царська охота" (на південь від Авдіївки) і до 600 метрів біля Степового (на північний захід від Авдіївки).

"Позиційні бої тривали біля Степового та в садівництві на північ від Авдіївки. На південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського та на південно-східній околиці Авдіївки", - зазначили аналітики.

Український журналіст Юрій Бутусов зауважив, що російське угруповання військ навколо Авдіївки складається з шести російських бригад, семи полків і трьох частин спеціального призначення та спецназу.

Як повідомлялося, бої за Авдіївку на Донеччині тривають. Авдіївський коксохімічний завод перебуває під контролем українських військ, які стримують атаки окупантів. Лінія бойового зіткнення в місті фактично не рухається.

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