Оккупанты продвигаются под Авдеевкой: что известно

Российские войска продвинулись к северу, югу и юго-западу от Авдеевки, но ISW не наблюдало визуальных доказательств этих "достижений".

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Российские милблогеры утверждали, что российские войска продвинулись на 1,5 километра вдоль песчаного карьера на северной окраине Авдеевки и на один километр у Опросного (юго-западнее Авдеевки).

Российские источники также утверждали, что российские войска продвинулись к востоку от ресторана "Царская охота" (южнее Авдеевки) и до 600 метров у Степного (к северо-западу от Авдеевки).

"Позиционные бои продолжались у Степного и в садоводстве к северу от Авдеевки. К юго-западу от Авдеевки возле Первомайского и Невельского и на юго-восточной окраине Авдеевки", — отметили аналитики.

Украинский журналист Юрий Бутусов отметил, что российская группировка войск вокруг Авдеевки состоит из шести российских бригад, семи полков и трех частей специального назначения и спецназа.

Как сообщалось, бои за Авдеевку в Донецкой области продолжаются. Авдеевский коксохимический завод находится под контролем украинских войск, сдерживающих атаки оккупантов. Линия боевого столкновения в городе фактически не двигается.

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