Общие потери России превысили 388 тысяч военных – Генштаб

Оккупанты теряют и живую силу, и технику.
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 388 7500 своих военных, в том числе более 800 – за последние сутки.
Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 388 750 (+810) человек
- танков ‒ 6343 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 11818 (+13)
- артиллерийских систем 9331 (+31)
- РСЗО – 979
- средства ПВО ‒ 663
- самолетов – 332
- вертолетов – 324
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7173 (+12)
- крылатые ракеты ‒ 1848 (+1)
- корабли /катера ‒ 24
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 12393 (+41)
- специальная техника ‒ 1479 (+6)
Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что военная промышленность России в полном разгаре. И агрессор способен быстро восстановить свои потери на поле боя.
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