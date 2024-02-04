Общие потери России превысили 388 тысяч военных – Генштаб

Оккупанты теряют и живую силу, и технику.

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 388 7500 своих военных, в том числе более 800 – за последние сутки.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 388 750 (+810) человек

танков ‒ 6343 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 11818 (+13)

артиллерийских систем 9331 (+31)

РСЗО – 979

средства ПВО ‒ 663

самолетов – 332

вертолетов – 324

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7173 (+12)

крылатые ракеты ‒ 1848 (+1)

корабли /катера ‒ 24

подводные лодки — 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 12393 (+41)

специальная техника ‒ 1479 (+6)

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что военная промышленность России в полном разгаре. И агрессор способен быстро восстановить свои потери на поле боя.

Читайте также: