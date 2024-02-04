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Общие потери России превысили 388 тысяч военных – Генштаб

Общие потери России превысили 388 тысяч военных – Генштаб

ВСУ ликвидируют врага на нашей земле / Фото: Associated Press

Оккупанты теряют и живую силу, и технику.

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 388 7500 своих военных, в том числе более 800 – за последние сутки.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 388 750 (+810) человек
  • танков ‒ 6343 (+2)
  • боевых бронированных машин ‒ 11818 (+13)
  • артиллерийских систем 9331 (+31)
  • РСЗО – 979
  • средства ПВО ‒ 663
  • самолетов – 332
  • вертолетов – 324
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7173 (+12)
  • крылатые ракеты ‒ 1848 (+1)
  • корабли /катера ‒ 24
  • подводные лодки — 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12393 (+41)
  • специальная техника ‒ 1479 (+6)

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что военная промышленность России в полном разгаре. И агрессор способен быстро восстановить свои потери на поле боя.

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