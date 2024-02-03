В РФ расстреляли командира бомбардировщика Ту-95, который наносил удары по Украине

В результате атаки пилот получил огнестрельные ранения. Пока неизвестно, выжил ли он или нет.

В российском Энгельсе расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 – майора Олега Стегачева.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Украины.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует: в российском городе Энгельс расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 – майора Олега Сергеевича Стегачева", – говорится в сообщении.

Фото: ГУР Минобороны

Место инцидента / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

По информации ГУР, этот пилот 1983 года рождения служил на печально известной авиабазе "Энгельс", откуда взлетали российские самолеты для ударов по Украине.

Пилот Ту-95 Олег Стегачев / Фото: ГУР Минобороны

"Он непосредственно причастен к нанесению ракетных ударов по гражданским объектам в Украине и убийствам наших людей. В результате атаки Олег Стегачев получил огнестрельные ранения. Выжил или нет — уточняем", — сказали в разведке.