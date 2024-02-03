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В РФ расстреляли командира бомбардировщика Ту-95, который наносил удары по Украине

В РФ расстреляли командира бомбардировщика Ту-95, который наносил удары по Украине

Пилот Ту-95 Олег Стегачев / Фото: ГУР Минобороны

В результате атаки пилот получил огнестрельные ранения. Пока неизвестно, выжил ли он или нет.

В российском Энгельсе расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 – майора Олега Стегачева.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Украины.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует: в российском городе Энгельс расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 – майора Олега Сергеевича Стегачева", – говорится в сообщении.

© ГУР Минобороны
Фото: ГУР Минобороны
Место инцидента / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Место инцидента / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

По информации ГУР, этот пилот 1983 года рождения служил на печально известной авиабазе "Энгельс", откуда взлетали российские самолеты для ударов по Украине.

Пилот Ту-95 Олег Стегачев / © ГУР Минобороны
Пилот Ту-95 Олег Стегачев / Фото: ГУР Минобороны

"Он непосредственно причастен к нанесению ракетных ударов по гражданским объектам в Украине и убийствам наших людей. В результате атаки Олег Стегачев получил огнестрельные ранения. Выжил или нет — уточняем", — сказали в разведке.

Пилот Ту-95 Олег Стегачев / © ГУР Минобороны
Пилот Ту-95 Олег Стегачев / Фото: ГУР Минобороны

Напомним, что аэродром в Энгельсе, где базируются российские стратегические бомбардировщики Ту-160, наносящие ракетные удары по Украине, – это место, где регулярно случается "бавовна".

Первая "бавовна" в Энгельсе произошла еще 5 декабря 2022 года. Тогда на авиабазе были повреждены два ракетоносца Ту-95. Кроме того, тогда также погибли три российских военных.

26 декабря 2022 года в результате удара беспилотника по аэродрому "Энгельс-2" мог быть уничтожен пункт управления авиабазы. По информации минобороны РФ, в результате удара погибли трое российских военных. По другим данным, тогда погибли 17 российских военных.

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