Известная украинская певица в третий раз станет мамой

Украинская певица Джамала поделилась с поклонниками радостным известием.

Исполнительница и ее муж Бекир Сулейманов в третий раз станут родителями. О своей беременности звезда объявила на странице в Instagram. Джамала запостила атмосферную фотографию, где сидит на кресле и нежно обнимает округлый животик:

"В положении. Это настолько глубоко… и сейчас совсем иначе это воспринимаю. Имею в себе Надежду, Веру и огромную Любовь!" – подписала кадр Джамала.

Джамала третий раз беременна / Фото: instagram.com/jamalajaaa

В свою очередь, поклонники бросились поздравлять своего кумира с грядущим пополнением в семье:

Как это красиво! Легкой беременности

Хорошие новости! Поздравляю вас

Поздравляю вас! Это невероятно! Здоровья и сил!

Отметим, что для Джамалы это будет третий ребенок. У исполнительницы и ее мужа Бекира Сулейманова есть двое общих сыновей – 5-летний Эмир-Рахман и трехлетний Селим-Гирай.

Напомним, недавно Джамала восхитила редкими фото со своими заметно подросшими сыновьями. Артистка поделилась кадрами, где ее дети изображены в вышиванках.

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