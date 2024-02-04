Враг активно атаковал на нескольких направлениях фронта – данные Генштаба

За прошедшие сутки на фронте произошло 66 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении отражены 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 8 атак оккупантов в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области, Тернов и Ямполевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника неподалеку от Богдановки и Клищиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак врага возле Новокалинового и Авдеевки и еще 3 атаки вблизи Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку от Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 7 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили три атаки южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака противника в районе Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.

Потери врага

Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил пять безуспешных штурмовых действий.

Украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59, 10 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и 3 разведывательных БпЛА врага.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава и 1 артиллерийскому средству противника.

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