Відома українська співачка втретє стане мамою

Українська співачка Джамала поділилася з шанувальниками радісною звісткою.

Виконавиця та її чоловік Бекір Сулейманов втретє стануть батьками. Про свою вагітність зірка оголосила на сторінці в Instagram. Джамала запостила атмосферну світлину, де сидить на кріслі і ніжно обіймає округлий животик:

"При надії. Це настільки глибоко… і зараз зовсім інакше це сприймаю. Маю у собі Надію, Віру та величезну Любов!" – підписала кадр Джамала.

Джамала втретє вагітна / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Своєю чергою, шанувальники кинулися вітати свою кумирку з прийдешнім поповненням у родині:

Як це красиво! Легкої вагітності

Гарні новини! Вітаю вас

Вітаю вас! Це неймовірно! Здоров'я та сил!

Зазначимо, що для Джамали це буде третя дитина. У виконавиці та її чоловіка Бекіра Сулейманова є двоє спільних синів – 5-річий Емір-Рахман та трирічний Селім-Гірай.

Нагадаємо, нещодавно Джамала замилувала рідкісними фото зі своїми помітно підрослими синами. Артистка поділилася кадрами, де її діти зображені у вишиванках.

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