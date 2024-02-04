Агент "Атеш" работает в военкомате Симферополя – фото, видео

Партизану удалось трудоустроиться в военкомат оккупантов.
Агент движения "Атеш" работает в военкомате временно оккупированного Симферополя.
Об этом движении сопротивления "Атеш" сообщил в своем Telegram-канале.
"Информируем, что уже некоторое время наш агент работает в военном комиссариате "Симферопольского района и города Алушта Республики Крым", — говорится в сообщении.
Военкомат расположен в Симферополе, по адресу ул. Сельвинского, 91.
Агент передает информацию о ходе мобилизации, а также списки и контакты новомобилизованных людей, являющихся потенциальными агентами проукраинского движения.
"Также он помогает нашим агентам мобилизоваться и переводиться в нужные нам военные формирования. Передаем привет военкому, под носом которого работают наши агенты", — пишет "Атеш".
Напомним, партизаны "засветили" склады с ракетами "Калибр" в Крыму (координаты, фото).
Читайте также:
- Чем РФ отражает атаки морских дронов в Крыму – партизаны нашли технику (фото)
- "АТЕШ" осуществил комплексную разведку аэродрома Саки (фото)
- Партизаны "засветили" ПВО в Москве — фото, видео