Агент "Атеш" работает в военкомате Симферополя – фото, видео

Агент движения "Атеш" работает в военкомате временно оккупированного Симферополя.

Об этом движении сопротивления "Атеш" сообщил в своем Telegram-канале.

"Информируем, что уже некоторое время наш агент работает в военном комиссариате "Симферопольского района и города Алушта Республики Крым", — говорится в сообщении.

Военкомат расположен в Симферополе, по адресу ул. Сельвинского, 91.

Военный комат в Симферополе, где работает агент движения "Атеш"

Военкомат в Симферополе, где работает агент движения "Атеш"

Военкомат в Симферополе, где работает агент движения "Атеш"

Агент передает информацию о ходе мобилизации, а также списки и контакты новомобилизованных людей, являющихся потенциальными агентами проукраинского движения.

"Также он помогает нашим агентам мобилизоваться и переводиться в нужные нам военные формирования. Передаем привет военкому, под носом которого работают наши агенты", — пишет "Атеш".

Напомним, партизаны "засветили" склады с ракетами "Калибр" в Крыму (координаты, фото).

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