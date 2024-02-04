Когда в Украину придет настоящее потепление: синоптик назвала конкретные даты

В Украину идет потепление. Столбики термометров поднимутся до +14.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"9, 10, 11 и 12 февраля произойдет первый прорыв весеннего тепла. Ожидается на днях +7+14 градусов! Однако не расслабляйтесь — февраль может быть очень пестрым", — написала она.

Ранее синоптик сообщил, что февраль 2024 года в Украине будет достаточно теплым, но нестабильным. Уже со второй половины месяца столбики термометров будут часто подниматься выше нуля.

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