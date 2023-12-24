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Пінгвіни влаштували "гойдалку" на айсбергу в Антарктиді – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
113
Час на прочитання
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Пінгвіни влаштували "гойдалку" на айсбергу в Антарктиді – відео

Пінгвіни влаштували гойдалку на айсбергу / Фото: скриншот

Українські полярники показали, як пінгвіни розважаються в Антарктиді.

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" в Антарктиді показали, як пінгвіни влаштували "гойдалку" на невеликій крижині.  

Відео оприлюднив Національний антарктичний науковий центр. 

"Коли ти пінгвін в Антарктиці – то й гойдалка в тебе відповідна. Під час морського виїзду нашим полярникам вдалося зафільмувати цікавий момент: як група пінгвінів гойдалася на невеликому айсбергу. Пернаті трохи відпочили, погомоніли між собою та вирушили далі полювати за крилем в океан", – йдеться в дописі до відео.

Нагадаємо, на "Вернадському" захурделило – як полярники відкопували метрові снігові замети (фото).

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Дата публікації
Перегляди
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