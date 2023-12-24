Пингвины устроили "качели" на айсберге в Антарктиде – видео

Украинские полярники показали, как пингвины развлекаются в Антарктиде.
Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" в Антарктиде показали, как пингвины устроили "качели" на небольшой льдине.
Видео обнародовал Национальный Антарктический научный центр.
"Когда ты пингвин в Антарктике — то и качели у тебя соответствующие. Во время морского выезда нашим полярникам удалось запечатлеть интересный момент: как группа пингвинов качалась на небольшом айсберге. Пернатые немного отдохнули, поговорили между собой и отправились дальше охотиться в океан" – говорится в сообщении к видео.
Напомним, на "Вернадском" метель – как полярники откапывали метровые снежные заносы (фото).
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